07 августа, 16:50Транспорт
"Мой район. Обратная связь": станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году
Станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году. Там построят два подземных вестибюля со сходами на пассажирские платформы. Также проведут реконструкцию двух старых платформ и возведут одну новую.
Эта модернизация позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, а также доступ жильцов домов в Мукомольном проезде к обновленной инфраструктуре станции и к деловому центру "Москва-Сити".
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь