"Мой район. Обратная связь": станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году

Станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году. Там построят два подземных вестибюля со сходами на пассажирские платформы. Также проведут реконструкцию двух старых платформ и возведут одну новую.

Эта модернизация позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, а также доступ жильцов домов в Мукомольном проезде к обновленной инфраструктуре станции и к деловому центру "Москва-Сити".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".