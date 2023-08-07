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07 августа, 16:50

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году

"Мой район. Обратная связь": станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году

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Станцию Тестовская МЦД-1 планируется открыть в 2026 году. Там построят два подземных вестибюля со сходами на пассажирские платформы. Также проведут реконструкцию двух старых платформ и возведут одну новую.

Эта модернизация позволит обеспечить пересадку между МЦД-1 и МЦД-4, а также доступ жильцов домов в Мукомольном проезде к обновленной инфраструктуре станции и к деловому центру "Москва-Сити".

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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