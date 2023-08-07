"Мой район. Обратная связь": в Марьине начали обустраивать зоны отдыха возле прудов

В Марьине на юге Москвы начали обустраивать зоны отдыха возле прудов-регуляторов. Речь идет о водоемах, которые оборудовали еще во время застройки района в 1977 году. Тогда многоэтажные дома построили на месте бывших полей орошения.

Марьинские пруды все эти годы защищали жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней, а теперь станут центром притяжения в районе. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют тут 29 зон отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".