10:25Город
"Мой район. Обратная связь": в Марьине начали обустраивать зоны отдыха возле прудов
В Марьине на юге Москвы начали обустраивать зоны отдыха возле прудов-регуляторов. Речь идет о водоемах, которые оборудовали еще во время застройки района в 1977 году. Тогда многоэтажные дома построили на месте бывших полей орошения.
Марьинские пруды все эти годы защищали жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней, а теперь станут центром притяжения в районе. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют тут 29 зон отдыха, а также детские и спортивные площадки.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь