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"Мой район. Обратная связь": в Марьине начали обустраивать зоны отдыха возле прудов

"Мой район. Обратная связь": в Марьине начали обустраивать зоны отдыха возле прудов

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В Марьине на юге Москвы начали обустраивать зоны отдыха возле прудов-регуляторов. Речь идет о водоемах, которые оборудовали еще во время застройки района в 1977 году. Тогда многоэтажные дома построили на месте бывших полей орошения.

Марьинские пруды все эти годы защищали жилую застройку от подтоплений из-за паводков или ливней, а теперь станут центром притяжения в районе. Специалисты комплекса городского хозяйства оборудуют тут 29 зон отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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