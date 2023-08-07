"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома начался в Хамовниках

Специалисты начали капитальный ремонт жилого дома в Большом Левшинском переулке. Особое внимание они уделят сохранению исторического портрета дома.

Ремонт фасада начался с расчистки и промывки от накопившихся загрязнений и отбивки дворовой части цоколя. На данный момент специалисты восстанавливают выветренные швы и поврежденные кирпичные сегменты, затем предстоит обработать места намокания антигрибковым раствором и отремонтировать штукатурный слой.

Кроме того, в жилом доме в Большом Левшинском переулке заменят водосточные трубы и отливы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".