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Новости

17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству возле станции БКЛ "Аминьевская"

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству возле станции БКЛ "Аминьевская"

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Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии "Аминьевская" завершат в 2023 году. Специалисты расширят тротуары, сделают новые дорожки к метро и заменят освещение.

Во дворах обустроят детские и спортивные площадки. На первом этапе уже обновили часть Матвеевской и Озерной улиц, а также Очаковского шоссе. Работы второго этапа выполнены на 60%.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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