"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице

В Братееве начали работы по благоустройству участка реки Городни. Русло и водосточные инженерные системы очистили от ила.

Специалисты провели локальный ремонт береговой полосы, установили стенки из лиственничных бревен, высадили в биоплато более четырех тысяч растений. В Москве также приводят в порядок русла рек Сетуни, Нищенки и Раменки.

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