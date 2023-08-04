Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:00

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт в ледовом дворце "Крылатское" завершат в сентябре

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на Осташковской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года начался в Хамовниках

Московский урбанистический форум заработал в "Зарядье"

Новости часа: служба занятости Москвы помогла пройти профориентацию почти 70 тыс горожан

Места отдыха с бассейнами открыли в пяти столичных парках

"Офис будущего" открылся в Гостином Дворе на МУФ-2023

Московский урбанистический форум начал работу в "Зарядье"

Новый участок Московского скоростного диаметра запустили в столице

В Братееве начали работы по благоустройству участка реки Городни. Русло и водосточные инженерные системы очистили от ила.

Специалисты провели локальный ремонт береговой полосы, установили стенки из лиственничных бревен, высадили в биоплато более четырех тысяч растений. В Москве также приводят в порядок русла рек Сетуни, Нищенки и Раменки.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика