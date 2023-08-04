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"Мой район. Обратная связь": ремонт в ледовом дворце "Крылатское" завершат в сентябре

"Мой район. Обратная связь": ремонт в ледовом дворце "Крылатское" завершат в сентябре

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На западе Москвы подходит к концу ремонт в ледовом дворце "Крылатское". Работы завершат в сентябре 2023 года.

На фасаде здания уже заменили поврежденные композитные панели. Специалисты сейчас восстанавливают ледовое поле общей площадью 10 тысяч квадратных метров и перекладывают трубы для намораживания льда.

Мастера уже провели очистку и грунтовку бетонного основания и нанесли специальное матовое полиуретановое покрытие. Кроме того, в здании обновят освещение. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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