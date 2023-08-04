07:05Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года начался в Хамовниках
Специалисты начали капитальный ремонт жилого дома в Большом Левшинском переулке. Его возвели в 1957 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассицизма.
Особое внимание строители уделят сохранению исторического портрета дома. Ремонт фасада начался с расчистки и промывки от накопившихся загрязнений и отбивки дворовой части цоколя.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь