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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года начался в Хамовниках

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года начался в Хамовниках

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Специалисты начали капитальный ремонт жилого дома в Большом Левшинском переулке. Его возвели в 1957 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассицизма.

Особое внимание строители уделят сохранению исторического портрета дома. Ремонт фасада начался с расчистки и промывки от накопившихся загрязнений и отбивки дворовой части цоколя.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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