"Мой район. Обратная связь": капремонт дома 1957 года начался в Хамовниках

Специалисты начали капитальный ремонт жилого дома в Большом Левшинском переулке. Его возвели в 1957 году по индивидуальному проекту с элементами неоклассицизма.

Особое внимание строители уделят сохранению исторического портрета дома. Ремонт фасада начался с расчистки и промывки от накопившихся загрязнений и отбивки дворовой части цоколя.

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