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17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": в парке "Покровское-Стрешнево" восстановят старинную ограду

"Мой район. Обратная связь": в парке "Покровское-Стрешнево" восстановят старинную ограду

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В парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы восстанавливают старинную ограду. Она является частью усадебного ансамбля. Ограда включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную башню.

Специалисты комплекса городского хозяйства полностью восстановят всю ограду, которая проходит вдоль Волоколамского шоссе, а в двухъярусной башне приведут в порядок кровлю и восстановят окна и двери. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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