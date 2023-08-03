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"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории возле городского вокзала Окружная

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У столичного городского вокзала Окружная в данный момент идет благоустройство. Там облагораживают ведущие к вокзалу Локомотивный и Нововладыкинский проезды, ремонт выполнен уже на 70%.

Так, в Локомотивном проезде расширили тротуары, заменили асфальт на проезжей части, а для автомобилистов организовали парковки. Кроме того, там установили три современных остановочных павильона с беспроводной связью и зарядными слотами, а также модернизировали систему освещения.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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