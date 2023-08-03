Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на Осташковской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт жилого дома на Осташковской улице

Собянин рассказал о строительстве двух новых детских садов на севере Москвы

Собянин открыл движение транспорта на участке МСД от Южной рокады до МКАД

"Утро": столичный трафик оценили в 1 балл

"Мой район. Навигатор": пассажиропоток Крюкова вырастет до 13 тыс после реконструкции

"Мой район. Навигатор": около тысячи теплоходов отправилось с речных вокзалов за 3 месяца

"Мой район. Навигатор": территорию вокруг станции "Окружная" благоустроили

"Мой район. Навигатор": московский зоопарк перешел на новый режим работы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру среды

"Жизнь в большом городе": московская реновация

В Бабушкинском районе в данный момент идет капитальный ремонт жилого дома на Осташковской улице. Его возвели в 1975 году по типовому проекту.

Особое внимание специалисты уделяют обновлению фасада, который создан из плит, отделанных мелкоразмерной плиткой. Для такого ремонта используют современную технологию с применением полимерцементных смесей.

На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили отваливающуюся плитку. Особенно тщательно в порядок приведут межпанельные швы – их расчистят и герметизируют. Кроме того, в доме отремонтируют входные группы и установят новые пластиковые стеклопакеты в местах общего пользования. В финале обновят цокольную часть здания и заменят отливы.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика