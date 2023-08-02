17:40Город
"Мой район. Обратная связь": дом 1958 года отремонтируют в 1-м Краснокурсантском проезде
В Лефортове проходит капитальный ремонт дома в неоклассическом стиле. Он находится в 1-м Краснокурсантском проезде.
Здание возвели в 1958 году. На первом этапе ремонта мастера промыли внешний периметр стен и отбили штукатурный слой цоколя, а также восстановили все швы, которые со временем выветрились.
Все работы завершат в 2023 году. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь