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16:45

Спорт

"Мой район. Обратная связь": завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард"

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В столице завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард". Его построили еще в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Специалисты отреставрировали уникальный вход с колоннадой, полностью воссоздали два мозаичных панно, которые изображают молодых спортсменов. Теперь "Авангард" – это комплекс с шестью площадками для занятий разными видами спорта, скейт-парком и памп-треком.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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