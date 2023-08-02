"Мой район. Обратная связь": завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард"

В столице завершился второй этап реконструкции стадиона "Авангард". Его построили еще в 1954 году и с тех пор ни разу не ремонтировали.

Специалисты отреставрировали уникальный вход с колоннадой, полностью воссоздали два мозаичных панно, которые изображают молодых спортсменов. Теперь "Авангард" – это комплекс с шестью площадками для занятий разными видами спорта, скейт-парком и памп-треком.

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".