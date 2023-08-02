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"Мой район. Обратная связь": дом с треугольными эркерами отремонтируют на улице Ульяновой

"Мой район. Обратная связь": дом с треугольными эркерами отремонтируют на улице Ульяновой

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Начался капитальный жилого дома на улице Марии Ульяновой. Его возвели в 1960 году по индивидуальному проекту.

Специалисты создали уникальный план проведения всех работ. Особое внимание уделяют обновлению фасада. Мастера приведут в порядок балконы: восстановят плиты, заменят напольную плитку. В финале фасад гидрофобизируют.

Кроме того, на завершающем этапе в доме устроят новую водосточную систему. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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