07:05Город
"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада дома на Садовой-Каретной улице
В Тверском районе идет капитальный ремонт фасада дома на Садовой-Каретной улице. Здание возвели в 1917 году по индивидуальному проекту.
Дом обладает сложным декором. Поэтому одна из главных задач специалистов – сохранить лепнину, колористическое решение и в итоге – вернуть дому первозданную красоту.
Большая часть работ уже выполнена. Осталось обновить цоколь, заменить отливы и водосточные трубы, отремонтировать оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь