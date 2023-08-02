"Мой район. Обратная связь": капремонт фасада дома на Садовой-Каретной улице

В Тверском районе идет капитальный ремонт фасада дома на Садовой-Каретной улице. Здание возвели в 1917 году по индивидуальному проекту.

Дом обладает сложным декором. Поэтому одна из главных задач специалистов – сохранить лепнину, колористическое решение и в итоге – вернуть дому первозданную красоту.

Большая часть работ уже выполнена. Осталось обновить цоколь, заменить отливы и водосточные трубы, отремонтировать оконные и дверные откосы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".