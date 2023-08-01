Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:50

Город

"Мой район. Обратная связь": площадку для выгула собак открыли на северо-востоке столицы

"Мой район. Обратная связь": площадку для выгула собак открыли на северо-востоке столицы

В Калифорнии владелец бассейна обнаружил медведя на собственном дворе

Новости регионов: в Челябинске маньяк 14 лет прятал в доме девушку и насиловал ее

Козел повис на проводе ЛЭП в Дагестане

Медведь забрался в сторожку к егерям в заповеднике Красноярского края

День рождения панд Диндин и Жуи отметили в Московском зоопарке

Новости регионов: турист сорвался со скалы во время восхождения на гору на Кавказе

День рождения больших панд празднуют в Московском зоопарке

На Сахалине медведь зашел на кухню в пекарне и съел всю готовую продукцию

Мужчина спас тонущую в Москве-реке собаку в районе Кутузовского проспекта

В Лосиноостровском районе Москвы открылась современная площадка для выгула собак. Работы по ее созданию прошли в рамках проекта "Питомцы в Москве".

Площадь нового пространства – около одной тысячи квадратных метров. В зоне для дрессировки установлены современные тренажеры, которые развивают координацию движений и выносливость питомцев, а также учат их преодолевать различные препятствия. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
животныегородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика