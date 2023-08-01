"Мой район. Обратная связь": реконструкция прудов на территории парка "Битца" завершилась

В столице завершилась реконструкция Большого и Нижнего Качаловских прудов-регуляторов. Они находятся на территории парка "Битца".

Работы прошли в несколько этапов. Сначала пруды очистили от донных отложений для замедления зарастания водной растительностью. Затем отремонтировали водосбросные сооружения и водосточные системы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".