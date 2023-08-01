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"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Садовой-Каретной улице отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": фасад дома на Садовой-Каретной улице отремонтируют в Москве

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В столице идет капитальный ремонт фасада дома на Садовой-Каретной улице. Здание возвели в 1917 году по индивидуальному проекту. Оно обладает сложным декором.

Одна из главных задач специалистов– сохранить лепнину, колористическое решение и вернуть дому первозданную красоту. Работы по ремонту фасада начались с расчистки и промывки фасадных плоскостей от пыли, грязи и старой краски. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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