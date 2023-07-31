31 июля, 17:45Город
"Мой район. Обратная связь": реабилитацию каскада Лефортовских прудов закончили в столице
Специалисты Мосводостока завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. В первую очередь все восемь прудов очистили от мусора и ила, который в теплое время года приводил к зарастанию водоемов водорослями.
Для того чтобы привести водоемы в порядок, использовались две технологии. Маленькие пруды полностью осушали, иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. А на больших прудах задействовали плавающий земснаряд "Ватермастер".
Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь