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31 июля, 17:45

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"Мой район. Обратная связь": реабилитацию каскада Лефортовских прудов закончили в столице

"Мой район. Обратная связь": реабилитацию каскада Лефортовских прудов закончили в столице

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Специалисты Мосводостока завершили реабилитацию каскада Лефортовских прудов. В первую очередь все восемь прудов очистили от мусора и ила, который в теплое время года приводил к зарастанию водоемов водорослями.

Для того чтобы привести водоемы в порядок, использовались две технологии. Маленькие пруды полностью осушали, иловый осадок извлекали с помощью экскаватора. А на больших прудах задействовали плавающий земснаряд "Ватермастер".

Подробности – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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