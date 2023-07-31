"Мой район. Обратная связь": 7 платформ на трамвайных остановках обустроят на Шаболовке

На Шаболовке в Москве обустраивают семь новых приподнятых платформ на трамвайных остановках. Всего там проходит три трамвайных маршрута. Каждый день горожане совершают на них до 60 тысяч поездок.

С новыми платформами поездки станут еще безопаснее и комфортнее, а заходить в трамвай и выходить из него станет быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".