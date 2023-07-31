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10:15

Транспорт

"Мой район. Обратная связь": 7 платформ на трамвайных остановках обустроят на Шаболовке

"Мой район. Обратная связь": 7 платформ на трамвайных остановках обустроят на Шаболовке

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На Шаболовке в Москве обустраивают семь новых приподнятых платформ на трамвайных остановках. Всего там проходит три трамвайных маршрута. Каждый день горожане совершают на них до 60 тысяч поездок.

С новыми платформами поездки станут еще безопаснее и комфортнее, а заходить в трамвай и выходить из него станет быстрее. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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