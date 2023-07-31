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"Мой район. Обратная связь": сквер в Южном Тушине обустроят в Москве

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В Южном Тушине делают новое пространство для спорта и отдыха на месте старого. Сквер создают между Западным и Восточным мостами Сходненского деривационного канала.

В сквере появится спортзал под открытым небом – комплекс с канатами, кольцами, шведской стенкой, турниками и брусьями, а также тренажеры для силовых тренировок. Для детей обустроят игровую зону в экостиле. Все элементы выполнят из дерева. Завершить благоустройство территории планируют к осени.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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