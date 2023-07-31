"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в столице

В столице идет капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице.

Здание возвели в 1910 году в неоклассическом стиле. Специалисты отреставрируют скульптурные и декоративные элементы, восстановят лепной декор. Кроме того, в порядок приведут подъезды, отремонтируют крышу, подвал, также заменят ряд инженерных систем. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".