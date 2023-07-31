Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Город

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в столице

"Мой район. Обратная связь": бывший доходный дом купца Кузнецова отреставрируют в столице

День рождения панд Диндин и Жуи отметили в Московском зоопарке

"Утро": движение транспорта затруднено на Беговой улице

"Утро": столичный трафик оценили в 0 баллов

Новости часа: Музей военно-морской славы открылся в Кронштадте

Концерт прошел в Парке Горького по случаю Дня ВМФ

День рождения больших панд празднуют в Московском зоопарке

Московский урбанистический форум будет посвящен городу и перспективам его развития

Новости часа: 10 пострадавших от урагана в Марий Эл остаются в больницах

Новости часа: уголовное дело возбудили после гибели восьми туристов в Марий Эл

В столице идет капитальный ремонт и реставрация бывшего доходного дома купца Кузнецова. Он находится на Мясницкой улице.

Здание возвели в 1910 году в неоклассическом стиле. Специалисты отреставрируют скульптурные и декоративные элементы, восстановят лепной декор. Кроме того, в порядок приведут подъезды, отремонтируют крышу, подвал, также заменят ряд инженерных систем. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика