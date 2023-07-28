"Мой район. Обратная связь": капремонт дома завершат на Снайперской улице

В столичном районе Вешняки ремонтируют типовую многоэтажку. Дом расположен по адресу Снайперская улица, 4. Здание возвели в 1970 году.

Специалисты Фонда капитального ремонта приводят в порядок фасад и крышу дома, а также меняют на объект инженерные коммуникации. В 2023 году в доме появятся новые стояки холодного и горячего водоснабжения.

Кроме того, уже завершены работы по обновлению цоколя, установке окон в подъездах и замене балконных экранов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".