Движение перекроют на ряде улиц Москвы 30 июля

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10:30

Город

"Мой район. Обратная связь": фонтан заработал в парке "Покровское-Стрешнево"

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В парке "Покровское-Стрешнево" открыли новую зону отдыха с фонтаном. Площадь водного комплекса – более 100 квадратных метров. Он имеет оригинальную форму, изгибы его чаши делают ее похожей на небольшой водоем.

В зоне отдыха установлены четыре лавочки. Отсюда можно подняться к пикниковым точкам и спуститься к кафе, а также пройти к обновленным волейбольным полям. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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