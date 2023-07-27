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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома с кошками стартовал в Басманном районе

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома с кошками стартовал в Басманном районе

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В Басманном районе столицы начался капитальный ремонт жилого дома на углу Подсосенского и Казарменного переулков. Его возвели в 1903 году по проекту архитектора Георгия Макаева в стиле модерн.

Главная особенность здания – штукатурный декор в виде маков и кошек. Поэтому в народе его так и прозвали – дом "с кошками". В первую очередь специалисты воссоздают исторический портрет здания. В ходе реставрации фасада вернут исторические кованные ограждения балконов и дофрагментируют декор.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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