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"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Стартовой улице отремонтируют в Москве

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на Стартовой улице отремонтируют в Москве

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В столице идет капитальный ремонт жилого дома на Стартовой улице. Его возвели в 1976 году по типовому проекту.

Перед началом работ специалисты разработали проект, который учитывает все нюансы здания. Особое внимание уделят восстановлению фасада. Мастера также планируют провести гидрофобизацию открытых поверхностей силиконовой эмульсией. После основных работ приведут в порядок входные группы, установят новые двери выходов на пожарную лестницу, обновят цоколь и отремонтируют лоджии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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