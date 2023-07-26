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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут на Яхромской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома проведут на Яхромской улице

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Капитальный ремонт проведут в девятиэтажном жилом доме на Яхромской улице. Здание возвели в 1969 году.

Специалисты обновят фасад дома, используя современную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. Это позволит восстановить облик здания и восстановить его технические характеристики. Работы по ремонту фасада пройдут в два этапа.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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