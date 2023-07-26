16:50Город
"Мой район. Обратная связь": благоустройство парка "Долгие пруды" началось в столице
В Северном районе столицы началось благоустройство парка "Долгие пруды". Это самый большой парк в районе. Работы развернулись на площади 10 гектаров.
Данная территория будет поделена на три функциональные зоны. В первой зоне – детская и спортивная площадки, а также сцена и амфитеатр для районных мероприятий. Кроме этого, появится дополнительный спуск к водоему.
В лесной зоне обустроят площадку для дрессировки собак. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь