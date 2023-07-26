"Мой район. Обратная связь": второй этап благоустройства начался у станции "Нижегородская"

Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии "Нижегородская". В зону работ вошли Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд № 830 и Басовская улица. Цель проекта – сделать более удобной и комфортной всю территорию.

Специалисты уберут воздушные линии в кабельную канализацию, обустроят дополнительную ливневку, обновят покрытие тротуаров и сделают с них спуски для маломобильных горожан и родителей с колясками. Кроме того, они установят более 200 современных фонарей и уличных торшеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".