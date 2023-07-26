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"Мой район. Обратная связь": дом Розенфельда отреставрируют в Замоскворечье

"Мой район. Обратная связь": дом Розенфельда отреставрируют в Замоскворечье

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В Замоскворечье ремонтируют дом, построенный по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Шестиэтажное жилое здание в стиле советского неоклассицизма возвели в 1938 году.

Архитектор использовал мотивы итальянского ренессанса. Для проведения капитального ремонта исторического дома был разработан индивидуальный проект, а все работы разбили на этапы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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