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"Мой район. Обратная связь": завершена промывка остекления пешеходного Андреевского моста

"Мой район. Обратная связь": завершена промывка остекления пешеходного Андреевского моста

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Завершена промывка остекления пешеходного Андреевского моста. Панорамные стекла вручную очистили от скопившейся грязи и пыли. График промывок составляют исходя из погодных условий.

Регулярная очистка остекления позволяет поддерживать красивый внешний вид сооружения. Только при постоянном уходе стеклянный колпак будет оставаться прозрачным.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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