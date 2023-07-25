16:50Город
"Мой район. Обратная связь": завершена промывка остекления пешеходного Андреевского моста
Завершена промывка остекления пешеходного Андреевского моста. Панорамные стекла вручную очистили от скопившейся грязи и пыли. График промывок составляют исходя из погодных условий.
Регулярная очистка остекления позволяет поддерживать красивый внешний вид сооружения. Только при постоянном уходе стеклянный колпак будет оставаться прозрачным.
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Программа: Мой район. Обратная связь