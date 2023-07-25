"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на Мурановской улице стартовал в столице

В Москве стартовал комплексный капитальный ремонт жилого дома на Мурановской улице. Здание возвели в 1975 году.

Мастера восстановят цокольную часть, входные группы и лоджии. Кроме того, в подъездах планируют обновить штукатурный и красочный слои стен и потолка. На данный момент уже закончили ремонт подвального помещения, магистралей холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".



