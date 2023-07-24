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"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершили в 1-м Донском проезде в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство завершили в 1-м Донском проезде в столице

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В Москве продолжают благоустраивать улицы в формате "от дома к дому". Эта одна из важных частей общегородской программы "Мой район", она направлена на создание комфортных условий для жизни в городе. Такое обновление предполагает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до дома на другой стороне.

Завершены работы по благоустройству в 1-м Донском проезде. Строители обновили 2,4 тысячи квадратных метра асфальта на проезжей части, а также заменили покрытие тротуаров площадью почти 1,4 тысячи квадратных метра. Кроме того, создали парковочные карманы и обустроили удобные подходы и подъезды к зданию Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева. На финальном этапе разбили газоны.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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