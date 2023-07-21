Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

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Новый столичный парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Парк станет одним из самых больших в Москве – почти 100 гектаров.

Работы по созданию парка начались в январе, проект разработали с учетом пожеланий местных жителей. На склонах оврагов обустроят видовые площадки. Для маленьких жителей сделают 9 игровых площадок. Также организуют 45 пикниковых зон с беседками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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