"Мой район. Обратная связь": новый парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Новый столичный парк появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Парк станет одним из самых больших в Москве – почти 100 гектаров.

Работы по созданию парка начались в январе, проект разработали с учетом пожеланий местных жителей. На склонах оврагов обустроят видовые площадки. Для маленьких жителей сделают 9 игровых площадок. Также организуют 45 пикниковых зон с беседками, две площадки для выгула собак и 10 голубятен.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".