16:50Город
"Мой район. Обратная связь": новые пешеходные маршруты обустроят на востоке Москвы
На востоке Москвы, в районе Ивановское, обустраивают новые пешеходные маршруты. Работы проходят вдоль улицы Сталеваров.
Кроме того, в районе обновляют две зоны выгула для собак. На этой территории прокладывают дорожки, монтируют новое освещение, а еще поставят лавочки и урны, а также приведут в порядок газон. Завершить работы планируют к сентябрю.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь