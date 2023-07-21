"Мой район. Обратная связь": новые пешеходные маршруты обустроят на востоке Москвы

На востоке Москвы, в районе Ивановское, обустраивают новые пешеходные маршруты. Работы проходят вдоль улицы Сталеваров.

Кроме того, в районе обновляют две зоны выгула для собак. На этой территории прокладывают дорожки, монтируют новое освещение, а еще поставят лавочки и урны, а также приведут в порядок газон. Завершить работы планируют к сентябрю.

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