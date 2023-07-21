"Мой район. Обратная связь": капремонт дома стартовал на Остоженке

Начался капитальный ремонт с реставрацией в доме Варваринского акционерного общества домовладельцев на Остоженке. Здание возвели в 1898 году в стиле поздней эклектики.

Особое внимание уделят восстановлению сложного архитектурного декора. Специалисты отреставрируют лепнину, в том числе рустованные архитектурные формы, кронштейны и растительный орнамент. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".