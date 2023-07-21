"Мой район. Обратная связь": завершается благоустройство территории возле станции "Зюзино"

В столице завершается благоустройство территории возле станции Большой кольцевой линии "Зюзино". Работы провели на улицах Матушкина, Новочеремушкинской и Херсонской.

Специалисты убрали воздушные линии под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть, расширили и привели в порядок тротуары, обновили асфальт на проезжей части. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".