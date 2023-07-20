"Мой район. Обратная связь": 15 мостов через пруды-регуляторы отремонтируют в Марьине

В Марьине планируют отремонтировать 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы. Специалисты проведут пескоструйную очистку, грунтовку, окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия.

На двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости его отремонтируют. На четырех сооружениях сделают гидроизоляцию. В итоге появятся новые комфортные зоны отдыха для горожан. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".