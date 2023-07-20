Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июля, 17:40

Город

"Мой район. Обратная связь": 15 мостов через пруды-регуляторы отремонтируют в Марьине

"Мой район. Обратная связь": 15 мостов через пруды-регуляторы отремонтируют в Марьине

"Мой район. Обратная связь": исторический фонтан около павильона № 30 на ВДНХ восстановили

"Мой район. Обратная связь": жилой дом на улице Островитянова отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": фасад здания Стрелецкой пекарни восстановили в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтируют

Частные клиники смогут консультировать пациентов онлайн

"Утро": специалисты ЦОДД оценили заторы на дорогах Москвы

Собянин сообщил о завершении реконструкции Ледового дворца

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 1 балл

Новый путепровод открылся на пересечении МКАД и трассы М-4 "Дон"

В Марьине планируют отремонтировать 15 пешеходных мостов через пруды-регуляторы. Специалисты проведут пескоструйную очистку, грунтовку, окраску бетонных поверхностей, штукатурку подпорных стен и монтаж гранитного покрытия.

На двух мостах полностью заменят перильное ограждение, а на остальных при необходимости его отремонтируют. На четырех сооружениях сделают гидроизоляцию. В итоге появятся новые комфортные зоны отдыха для горожан. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городблагоустройствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика