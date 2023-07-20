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20 июля, 16:45

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"Мой район. Обратная связь": исторический фонтан около павильона № 30 на ВДНХ восстановили

"Мой район. Обратная связь": исторический фонтан около павильона № 30 на ВДНХ восстановили

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На ВДНХ, в Останкинском районе Москвы, восстановили исторический фонтан около павильона № 30. Он был сооружен в начале 1950-х годов.

Фонтан не работал более 40 лет. Целых деталей в итоге не сохранилось. Верхняя чаша в виде цветка подсолнуха была утрачена.

Оставшиеся керамические изразцы оказались сильно повреждены, слой глазури на них имел сколы и многочисленные мелкие трещины. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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