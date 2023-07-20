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"Мой район. Обратная связь": фасад здания Стрелецкой пекарни восстановили в центре Москвы

"Мой район. Обратная связь": фасад здания Стрелецкой пекарни восстановили в центре Москвы

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В Костянском переулке восстановили фасад здания Стрелецкой пекарни. Уникальность этой постройки кроется в вывеске, которая сообщает о том, что тут действительно продавали хлеб и что переулок раньше назывался иначе. Он был Стрелецким до 1922 года. Вывеска – единственное материальное доказательство этого исторического факта.

Здание пекарни – памятник архитектуры XIX века. Оно долго не использовалось, и постепенно фасад стал разрушаться. Теперь, когда все работы закончены, историческое предназначение здания получит продолжение: в нем снова будут продавать хлеб и сладкие булочки. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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