07:35Город
"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтируют
Специалисты ремонтируют жилой дом на Коптевской улице. Его возвели в 1954 году по индивидуальному проекту.
Эксперты разработали уникальный проект проведения всех ремонтных работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Обновление фасада начали с промывки открытых поверхностей. Затем специальным составом заполнили выветренные швы.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь