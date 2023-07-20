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"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": дом на Коптевской улице отремонтируют

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Специалисты ремонтируют жилой дом на Коптевской улице. Его возвели в 1954 году по индивидуальному проекту.

Эксперты разработали уникальный проект проведения всех ремонтных работ, подобрали подходящие материалы и технологии. Обновление фасада начали с промывки открытых поверхностей. Затем специальным составом заполнили выветренные швы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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