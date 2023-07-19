Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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"Мой район. Обратная связь": капремонт дома закончат на Снайперской улице

"Мой район. Обратная связь": капремонт дома закончат на Снайперской улице

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В столичном районе Вешняки завершается капитальный ремонт одного из жилых домов. Здание находится по адресу Снайперская улица, дом 14/9. Дом возвели в 1970 году.

Специалисты фонда капитального ремонта меняют покрытие крыши и ряд инженерных систем. Уже завершены работы по замене магистралей холодного и горячего водоснабжения.

Мастера также приводят в порядок фасад. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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