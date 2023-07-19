"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству возле станции БКЛ "Аминьевская"

Работы по благоустройству возле станции Большой кольцевой линии "Аминьевская" завершат в 2023 году. Специалисты расширят тротуары, сделают новые дорожки к метро и заменят освещение.

Во дворах обустроят детские и спортивные площадки. На первом этапе уже обновили часть Матвеевской и Озерной улиц, а также Очаковского шоссе. Работы второго этапа выполнены на 60%.

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