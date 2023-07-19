Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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07:20

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"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство участка реки Городни начали в столице

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В Братееве начали работы по благоустройству участка реки Городни. Русло и водосточные инженерные системы очистили от ила.

Специалисты провели локальный ремонт береговой полосы, установили стенки из лиственничных бревен, высадили в биоплато более четырех тысяч растений. В Москве также приводят в порядок русла рек Сетунь, Нищенка и Раменка. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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