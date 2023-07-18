"Мой район. Обратная связь": в парке "Покровское-Стрешнево" восстанавливают ограду

В парке "Покровское-Стрешнево" на северо-западе столицы восстанавливают старинную ограду. Она является частью усадебного ансамбля. Ограда включает в себя парадный въезд, две наугольные башенки и двухъярусную башню. Эти объекты датируются концом XIX века.

Специалисты комплекса городского хозяйства полностью восстановят всю ограду, которая проходит вдоль Волоколамского шоссе. На финальном этапе будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка.

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