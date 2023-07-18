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"Мой район. Обратная связь": на Профсоюзной улице обновили асфальт

"Мой район. Обратная связь": на Профсоюзной улице обновили асфальт

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На Профсоюзной улице специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия. Это одна из ключевых магистралей юго-запада столицы.

Там отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта. Последний раз подобные работы проводили в 2017 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Она могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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