"Мой район. Обратная связь": на Профсоюзной улице обновили асфальт

На Профсоюзной улице специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия. Это одна из ключевых магистралей юго-запада столицы.

Там отремонтировали около 300 тысяч квадратных метров асфальта. Последний раз подобные работы проводили в 2017 году. За прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность. Она могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

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