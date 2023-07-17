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Город

"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Бари завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Бари завершат в 2023 году

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В этом году завершат капитальный ремонт и реставрацию доходного дома Бари. В первую очередь специалисты приведут в порядок фасад, отремонтируют подъезды и обновят все инженерные системы и подвал.

В порядок также приведут крыши, а именно заменят обрешетку, верхние стропила и кровельное покрытие. Специалисты тщательно изучают архивные материалы, эскизы.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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