10:50Город
"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству дворов в столице выполнены на 40%
В столице выполнили почти 40% работ по благоустройству дворов. Всего в программу вошли более 1,5 тысячи придомовых территорий.
Все проекты разработаны с учетом пожеланий местных жителей. Чаще всего люди просили установить новые скамейки, создать дополнительное освещение, а также оборудовать детские и спортивные площадки.
Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".
Программа: Мой район. Обратная связь