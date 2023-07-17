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Город

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству дворов в столице выполнены на 40%

"Мой район. Обратная связь": работы по благоустройству дворов в столице выполнены на 40%

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В столице выполнили почти 40% работ по благоустройству дворов. Всего в программу вошли более 1,5 тысячи придомовых территорий.

Все проекты разработаны с учетом пожеланий местных жителей. Чаще всего люди просили установить новые скамейки, создать дополнительное освещение, а также оборудовать детские и спортивные площадки.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
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