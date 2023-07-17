09:30Город
"Мой район. Обратная связь": дом работников фабрики "Большевик" отреставрируют в Москве
В столице приводят в порядок дом работников фабрики "Большевик". Известное здание находится на Ленинградском проспекте.
Дом был возведен в 1949 году в стиле советского неоклассицизма. Специалисты Фонда капитального ремонта приведут в порядок фасад здания и заменят внутренние инженерные системы. В настоящее время мастера заняты восстановлением архитектурных элементов и лепного декора. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь