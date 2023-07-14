Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июля, 17:45

Город

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Проходчиков начали в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Проходчиков начали в столице

"Мой район. Обратная связь": в столице завершилась реконструкция стадиона "Авангард"

"Мой район. Обратная связь": дом работников фабрики "Большевик" отремонтируют в столице

"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома в Северном Медведкове завершат в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": площадку для выгула собак открыли на северо-востоке Москвы

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": затор длиной два километра образовался на Каширском шоссе

Фестиваль "Вкусы России" в Москве посетили более 1 млн человек

Стало известно о завершающем этапе строительства моста через реку Пехорку в Москве

"Утро": движение транспорта затруднено на ТТК в районе Рижской эстакады

В столице стартовал капитальный ремонт жилого дома на улице Проходчиков. Здание возвели в 1982 году.

В первую очередь специалисты обновят фасад. Также они установят новые стеклопакеты, приведут в порядок входные группы и лоджии и обновят цокольное покрытие. Кроме того, специалисты заменят магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика