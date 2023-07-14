"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома на улице Проходчиков начали в столице

В столице стартовал капитальный ремонт жилого дома на улице Проходчиков. Здание возвели в 1982 году.

В первую очередь специалисты обновят фасад. Также они установят новые стеклопакеты, приведут в порядок входные группы и лоджии и обновят цокольное покрытие. Кроме того, специалисты заменят магистрали центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".