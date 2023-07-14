"Мой район. Обратная связь": ремонт жилого дома в Северном Медведкове завершат в 2023 году

В 2023 году завершат капитальный ремонт жилого дома на Полярной улице. Девятиэтажку возвели в 1968 году по типовому проекту. Лаконичный фасад облицован мелкоразмерной плиткой – его восстановлению специалисты уделят особое внимание.

Работы пройдут в два этапа. Поверхности уже промыли, привели в порядок откосы. Также нанесли специальный штукатурно-клеевой состав. В финале мастера установят новые стеклопакеты в местах общего пользования. Также отремонтируют цоколь и лоджии. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".